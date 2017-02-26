أصدر أهالي منطقة الدير في البحرين بيانا أكدوا فيه استعدادهم التام للدفاع حتى الموت عن المرجع الكبير آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وقال الأهالي في بيانهم إن النظام يسير في طريق مسدود مع الشعب، ولم يتعلّم من طول فترة الاعتصام في ساحة الفداء بمنطقة الدراز المحاصرة، كما لم يتعلّم من الفدائي مصطفى حمدان بأن الشعب مستعد للموت من أجل مرجعيته وإسلامه.

وشدد الأهالي على ضرورة "المرابطة في ميدان الفداء، وعلى الدفاع عن آية الله قاسم بشتى الطرق ولو كلّف ذلك الدم فدون سماحته ترخص الأرواح".