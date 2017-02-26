لقيت طفلة مصرية في العاشرة من العمر، مصرعها، السبت، متأثرة بجراحها جراء سقوط قذيفة غير محددة المصدر على منزل بحي السمران بمدينة العريش.

وقالت مصادر أمنية، إن قذيفة أخرى سقطت على منزل خال من السكان بحي الشوربجي بمدينة العريش دون وقوع إصابات.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي.

وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي، في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.

من جانب آخر، حيلة جديدة للجماعات الإرهابية تمثلت في استهداف مجموعة من الأقباط في سيناء، حيث تم استشهاد نحو 7 مواطنين أقباط بالعريش، خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد تهديدات الجماعات المسلحة بقتل المزيد منهم الأمر، الذي دفع عددًا من القوى السياسية إلى المطالبة بتفعيل دور الدولة بشكل أكبر، خاصة مع التطور النوعي لتلك الجماعات التي لجأت لاستهداف الأقباط أملا في إثارة فتنة طائفية جديدة.

وعقب تكرار هذه الحوادث، اضطر عدد من الأقباط إلى الانتقال لأقرب نقط أمانة بعيدا عن أعين الجماعات المسلحة، حيث أعلنت الكنيسة أن هناك نحو 38 أسرة قبطية سافرت إلى محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تزايد تهديدات الجماعات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر أنها تنسق مع الكنائس الأخرى والمسؤولين بالدولة؛ لتوفير كل سبل المعيشة الكريمة للعائلات التي خرجت من العريش، حتى تعود الحياة هناك إلى طبيعتها، وتستطيع هذه الأسر العودة إلى منازلها والعيش في أمان.

وأدانت الطائفة في بيان رسمي صادر عنها، الجمعة، ما وصفته بالأعمال الإجرامية والأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخرا في شمال سيناء، والتي استهدفت المسيحيين بالعريش وبعض المدن المجاورة لها.

من جانبه استنكر الأردن، العملية الإرهابية التي استهدفت مجموعة من الأقباط المصريين في منطقة العريش بسيناء، الجمعة، وأسفرت عن مقتل سبعة منهم.

وشدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على أن هذه العمليات الإجرامية التي تنفذها عصابات إرهابية تستهدف زعزعة استقرار وأمن دول المنطقة شعوبها واحداث الفوضى، مجددا موقف الأردن الثابت والداعي إلى ضرورة مواجهة الإرهاب عبر استراتيجية دولية شمولية تضمن القضاء عليه ومنع انتشاره.