أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد ثلاثة عمال فلسطينيين، وإصابة خمسة آخرين نتيجة اختناقهم بغازات داخل أحد الأنفاق الحدودية مع مصر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة" فلسطين الان" عن جهاز الدفاع المدني في تصريح مقتضب نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الفلسطينية فجر السبت، أنه تم نقل جثامين الشهداء الثلاثة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المحافظة وهم عبد الله النامولي 23 عاما وسلامة أبو شوشة 24 عاما وعبيد الصوفي 25 عاما.

وكان العمال الثمانية يقومون بأعمال ترميم للنفق الذي فجر الخميس الماضي.

أعلن كيان العدو "الاسرائيلي" انه لن يقوم بعد الآن بمنح تأشيرات لموظفي منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإنسانية، مدعياً أنها "منحازة" ضد الكيان.

وكانت المنظمة التي نشرت عددا من التقارير حول الاحتلال "الاسرائيلي" للضفة الغربية، قد قدمت طلبا للحصول على تأشيرة لمديرها في فلسطين المحتلة عمر شاكر قبل عدة أشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه تم ابلاغها في 20 من شباط/فبراير الماضي، إن التأشيرة رفضت لأن "هيومن رايتس ووتش" ليست "منظمة حقوق انسان حقيقية"، وفق الكيان الصهيوني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في كيان العدو ايمانويل نحشون لوكالة "فرانس برس" هذا القرار، مدعياً أن "هيومن رايتس ووتش" أظهرت مراراً وتكراراً "انها منظمة منحازة بشكل اساسي ومعادية لــــ" اسرائيل" مع اجندة عدائية واضحة"، وفق تعبيره.

وقال نحشون إن المنظمة الدولية، ومقرها في الولايات المتحدة، "ما زالت حرة في كتابة تقاريرها، إلا أن "اسرائيل" لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك". وأضاف "لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لاشخاص هدفهم الوحيد هو الاساءة لنا ومهاجمتنا"، حسب زعمه.

وأكد نحشون ان "المنع سيطبق حاليا فقط على هيومن رايتس ووتش، وليس على المنظمات الحقوقية الاخرى"، الا انه اشار الى أنه سيتم "تقييم تلك المنظمات كل واحدة على حدى".

ومن جهته، قال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر لوكالة "فرانس برس" إن المنظمة "صدمت حقا من القرار الاسرائيلي". وتابع "نعمل في اكثر من 90 دولة في العالم. العديد من الحكومات لا يعجبها النتائج المدروسة جيدا التي نتوصل إليها ولكنها لا ترد باسكات ناقل الرسالة".

وكانت المنظمة قد نشرت العام الفائت تقريرا حول قيام الشركات "الإسرائيلية" والدولية بمساعدة الاحتلال في الضفة الغربية. كما شاركت المنظمة في حملة لطرد اندية كرة قدم في المستوطنات "الاسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وفي سياق آخر قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن انعقاد ما يسمى بمؤتمر فلسطينيي الخارج في اسطنبول، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، هو خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة فاشلة حتما لضرب منظمة التحرير الفلسطينية، وخطوة تدلل على استمرار "حماس" في تعزيز الانقسام وتوسيعه في الساحة الفلسطينية.

وأكد القواسمي، في تصريح صحفي، مساء الجمعة، أن للشعب الفلسطيني ممثل شرعي واحد ووحيد هو منظمة التحرير الفلسطينية، عمد هذا التمثيل بالدم والعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وعبر سنوات طويلة، تصدت فيها حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير لكل المحاولات الإسرائيلية لضرب وحدانية التمثيل، موضحا أن كل من يشارك في هذا المؤتمر إنما يضع نفسه في دائرة الشبهات وخانة المشاركين إسرائيل في تحقيق أهدافها.

وشدد القواسمي على أن هذا المؤتمر سيبوء بالفشل، وسيلحق العار بكل من دعا إليه أو شارك أو دعم مثل هذه اللقاءات التي تتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية.