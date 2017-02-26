اعلنت مصادر يمنية السبت عن استشهاد 5 أطفال في غارة لطيران العدوان السعودي.

وقالت المصادر ان هؤلاء الاطفال استشهدوا خلال الغارة السعودية على منطقة المجش في مفرق المخاء بتعز.

كما قام طيران العدوان السعودي خلال ليل الجمعة وفجر السبت في استهداف المواطنين اليمنيين وممتلكاتهم مخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ استشهاد مواطنين اثنين وإصابة تسعة آخرين من النساء والأطفال في حصيلة أولية لغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في منطقة حيفان بعتمة في محافظة ذمار.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وخمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة و غارتين على جبل مندبة في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة ومدارس العمري بمديرية ذباب ومثلها على جبل النار بمديرية المخا وألقى ثلاث قنابل عنقودية على المنطقة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على شمال منطقة قوبرة بمديرية نهم و غارة أخرى على قرية الرجو بمديرية أرحب في محافظة صنعاء و غارتين على جبل ثيا في الربوعة بعسير.

ميدانياً لقي عدد من عناصر مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون مساء الجمعة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري لــ"المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت بقذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة بمجمع الصومعة ما أدى إلى مقتل وجرح أعداد منهم.

يذكر أن عددا من المرتزقة لاقوا مصرعهم وأصيب آخرون الخميس الماضي في انفجار لغم أرضي في منطقة عنا بالقرب من منطقة ذي كالب بمحافظة البيضاء.

هذا واستهدف الجيش واللجان الشعبية السبت مواقع وتجمعات المرتزقة في تعز بالصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية.

وأوضح مصدر عسكري للمسيرة نت أن الجيش واللجان الشعبية استهدفا مواقع وتجمعات المرتزقة في مديرية الصلو بصواريخ الكاتيوشا، وفي جبل حبشي بالضباب بقذائف الهاون .

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان استهدفا أيضا تجمعات ومواقع المرتزقة في الكدحة بمديرية المعافر بقذائف المدفعية وفي مناطق الدار الغربي والنبيع بمديرية مقبنة بقذائف الهاون.

كما قنصت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية السبت جنديين سعوديين، كما دكت مدفعية الجيش واللجان موقعين عسكريين بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري للمسيرة نت أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين في الخوبة الشمالية.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت موقعي المنتزه والشبكة.

وكان جندي سعودي قد لقي مصرعه يوم الجمعة في عملية قنص نفذتها وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية في موقع العفرة السعودي بجيزان.