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رقم الخبر: 188428 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 19:31 الاقسام: محليات  
جهانغيري: الانتخابات اختبار لقوة البلاد

جهانغيري: الانتخابات اختبار لقوة البلاد

وصف النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الانتخابات بمثابة اختبار لقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية والثقة بالنظام وكفاءة الحكومة.

واشار جهانغيري، في كلمته امام الكوادر المسؤولة عن اقامة الانتخابات في وزارة الداخلية يوم السبت، الى الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية والتكميلية البرلمانية في ايران المزمع اجراءها في ايار/ مايو المقبل، ان الميزة الاهم في الانتخابات هي المشاركة الشعبية القصوى والنزاهة في التنافس السياسي حيث يعدان الهدف الاهم ماينبغي التركيز عليهما.

ولفت الى ان الحق الاهم للشعب يتمثل بتقرير مصيره، مؤكدا ان الثورة الاسلامية تعد عصارة لمطالب الشعب حيث استطاع استعادة سيادته على نفسه، واصفا الانتخابات بأنها الاداة الاهم التي تضطلع بها الدولة.

وأكد النائب الاول للرئيس الايراني ان دستور البلاد أعد بشكل بحيث ان جميع المسؤولين يتولون السلطة عبر الانتخابات سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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