بغداد/نافع الكعبي – قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة مفاجئة لبغداد استغرقت ساعات التقى خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ولم تتسرب تفاصيل كثيرة عن المحادثات سوى الاعلان عن بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما حصل تراجع كبير في صفوف عناصر داعش الإرهابية نحو الأحياء السكنية في مركز مدينة الموصل، وبعد استسلام أعداد كبيرة وتشكيلات، بكامل عدتها وعتادها للقوات الأمنية العراقية غرب المدينة، حيث أحرزت القوات العراقية تقدماً سريعاً ملحوظاً غربي الموصل، وسيطرت على الضواحي الجنوبية للمدينة، معلنة عن تحرير مناطق جديدة في أيمن المدينة، مؤكدة أنّ قواتها أصبحت على بعد كيلومتر واحد من حي الدوّاسة في مركز المدينة، والذي يضم المباني الحكومية، فيما حررت كتائب الحشد الشعبي ثلاث قرى غرب وشرقي تلعفر، فيما كشفت صحيفة بريطانية، عن العثور على مقبرة جماعية وصفتها بالأكبر في منطقة الخسفة على طريق الموصل – بغداد، موضحة أن المقبرة من المرجح أنها تضم رفات نحو أربعة آلاف ضحية من ضحايا عصابات داعش الإجرامي، في حين أغارت الطائرات العراقية، الجمعة على مواقع لداعش في مناطق حصيبة والبو كمال داخل الأراضي السورية وتم تدمير أوكاره ومقراته بشكل كامل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت إن قواته أصبحت على بعد كيلومتر واحد من حي الدوّاسة في مركز مدينة الموصل، والذي يضم المباني الحكومية، مشيرا إلى قتل 50 عنصرا من داعش، وتفكيك 25 عبوة ناسفة، وضبطت 145 مقذوفا خلال عملية تحرير حي الطيران. وأضاف جودت في بيان إن فرقة الرد السريع شرطة اتحادية، تمكنت صباح أمس السبت، من تحرير منطقة حاوي الجوسق في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، ولفت الى أن القوات تتقدم الآن باتجاه حي الجوسق بمحاذاة نهر دجلة.

واقتحمت قوات مكافحة الارهاب، وادي حجر جنوبي الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، ان مكافحة الارهاب تستمر بتطهير حي المأمون، ان قوات الحشد الشعبي حررت قرى العبرة الكبيرة والعبرة الشمالية والعبرة الجنوبية في غرب تلعفر.

* داعش يلوذ بالفرار نحو الأحياء السكنية

لم يبد تنظيم داعش الإرهابي، مقاومة كبيرة لصد القطعات العراقية المتقدمة في الساحل الغربي للموصل، إذ أن مصادر ميدانية تؤكد أنّ التنظيم يتراجع نحو الأحياء السكنية في مركز المدينة محاولاً التحصن فيها، والاستعداد للمعركة المقبلة.

وقال ضابط في قيادة عمليات (قادمون يا نينوى)، في تصريح صحافي: إن القطعات العراقية لم تمنح التنظيم فرصة التقاط أنفاسه بعد انتزاع مطار الموصل ومعسكر الغزلاني منه، مبينا أنّ القطعات التي تجمّعت في المطار تحرّكت وفقا للخطة المرسومة لها نحو أحياء الطيران وحاوي الجوسق القريبة من المطار.

وأوضح أنّها وبعد اشتباكات مع التنظيم استطاعت قوات الشرطة الاتحادية انتزاع الحيين، ولم يبق فيهما سوى بعض الجيوب البسيطة لداعش، مبينا أنّ القوات تعمل حاليا على تطهير الحيين والتحرّك نحو الأهداف الأخرى، إذ أنّ الخطة المعدّة سلفا تؤكد على أهميّة سرعة الحسم واستمرار التقدم بلا توقف.

وأشار الى أنّ قوات مكافحة الإرهاب فرضت سيطرتها على أجزاء واسعة من أحياء تل الرمان والمأمون، وهي مستمرّة أيضا بالتقدّم نحو أهدافها، مبينا أنّها وصلت الآن قرب مشارف بلدة وادي حجر.

وقال: إن طيران التحالف الدولي الذي يوفر تغطية كاملة للقطعات المتقدّمة، مستمر بقصف أهداف وتجمعات داعش، وقام بإحباط عدد من الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة، وقصفها قبل وصولها إلى أهدافها باتجاه القطعات العراقية.

* كتائب حزب الله تحرر منطقة غرب تلعفر

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني في نينوى، السبت، بأن كتائب حزب الله حررت منطقة العبرة الجنوبية غرب قضاء تلعفر.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي حررت صباح السبت، منطقة العبرة الجنوبية غرب قضاء تلعفر. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن داعش تكبد خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، مؤكداً أن القوات مستمرة بالتقدم وفق الأهداف المرسومة لها.

* الحشد الشعبي يحرر قرية العزيزية شرق تلعفر

من جانبها، حررت قوات الحشد الشعبي قرية العزيزة شرق تلعفر.

وذكر بيان لاعلام الحشد، ان الحشد الشعبي اللواء 43 حرر قرية العزيزية، شرق تلعفر وان آليات هندسة الحشد الشعبي تباشر ببناء السواتر الترابية الواقية حول القرية.

* طائرات عراقية تُغير على مواقع لداعش في (ولاية الفرات)

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الجمعة: إن طائرات عراقية استهدفت أحد أهم مواقع «داعش» في «ولاية الفرات»، التي تمتد من مدينتي البو كمال وحصيبة السوريتين وصولاً إلى القائم في الأنبار، في ضربة استباقية، رداً على «الهجمات الإرهابية» التي شنها التنظيم في بغداد والمحافظات الأخرى، انطلاقاً من هذه المنطقة. وأضاف: «لقد عقدنا العزم على ملاحقة الإرهاب الذي يحاول قتل أبنائنا ومواطنينا في أي مكان»، وتابع: «كما عهدتم، أبناءكم استنفروا الجهد في قيادة العمليات والأجهزة الاستخبارية للوصول إلى الجناة الذين خططوا ونفذوا العمليات الإرهابية، فبعد أيام من العمل الدقيق تم التوصل إليهم وتحديد أماكنهم، وفِي صباح الجمعة انقض أبطال القوة الجوية بطائرات (أف 16) على أهداف العدو الإرهابي في مناطق حصيبة والبو كمال داخل الأراضي السورية وتم تدمير أوكاره ومقراته بشكل كامل».

ويبدو أن تنسيقاً عراقياً – سورياً، بحسب (رويترز)، وراء هذا التطور. وأشارت معلومات إلى أن التنظيم يحشد عناصره الفارين من صلاح الدين والموصل، في مدينة القائم الحدودية لشن هجوم واسع على الأنبار.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت الجمعة، أن الولايات المتحدة زودت العراق بمعلومات مخابرات للقيام بالغارات الجوية التي نفذها الطيران العراقي داخل سوريا ردا على هجمات تفجيرية وقعت في الآونة الأخيرة في بغداد.

* اكتشاف مقبرة جماعية على طريق الموصل بغداد

كشفت صحيفة التليغراف البريطانية، عن العثور على مقبرة جماعية وصفتها بالأكبر في منطقة الخسفة على طريق الموصل – بغداد، موضحة أن المقبرة من المرجح أنها تضم رفات نحو أربعة آلاف ضحية.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن شاهد عيان يدعى محمود ويبلغ من العمر أربعين عاماً، أن داعش حفر المقبرة إبان سيطرته على الموصل في صيف العام 2014 ودفن فيها إعدادا كبيرة من الضحايا، هم وقوافل من الحافلات الصغيرة والشاحنات وسيارات النقل الخفيفة.

وأوضح محمود، أن الرجال فيها اعدموا بعيار ناري في مؤخرة الرأس بعد أن تم تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم.

* جنرال أميركي: القوات العراقية استخدمت أسلوب (المسح التراجعي) في الموصل

كشف نائب قائد عملية العزم الصلب ضد تنظيم (داعش) الجنرال روبرت جونز، الجمعة، عن استخدام القوات العراقية أسلوبا جيدا في عمليات التقدم إلى مواقع التنظيم في مدينة الموصل يدعى بـ (المسح التراجعي).

وقال جونز في مقابلة مع شبكة (CNN) الإخبارية، ان ما يقومون به (القوات العراقية) وبصورة في غاية الفعالية هو وضع العدو في عدد من المعضلات فلا يتمكن داعش من التعامل معها جميعا حيث يقومون بإخلاء منطقة على الأرض ويؤمنوها ومن ثم يقومون بما يسمى المسح التراجعي لعناصر العدو، أي من هذه النقطة المؤمنة يقومون بإخلاء وتأمين المناطق تراجعا إلى خطوطهم الأولى والتأكد من عدم وجود أي عناصر للعدو في المباني أو الأنفاق، وهذا ما قاموا به في استعادة مطار الموصل.

* داعش يقتل عائلة من أربعة أفراد شمال صلاح الدين

في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي، عن قيام عصابات داعش بهجمات إرهابية استهدفت مدنيين في قرية تابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه لمراسلة وكالة (سبوتنيك)، في العراق: إن عدداً من عناصر (داعش) تسللوا لقرية المزرعة التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين، وقتلوا عائلة من أربعة أفراد من أب وأم وأبنتيهما.

وأضاف المصدر: إن أحد العناصر المتسللين يرتدي حزاماً ناسفا فجره على مواطن في القرية، منوها إلى أن القوات الأمنية أعلنت حظرا للتجوال في المزرعة حتى إشعار آخر.

* العثور على معسكر المرعاوي التابع لداعش في الأنبار

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي، السبت، عن العثور على معسكر أبوطلحة المرعاوي، التابع لتنظيم (داعش) جنوب غرب الرمادي، مشيراً الى أن ذلك المعسكر يستخدم في صناعة العجلات المفخخة والعبوات الناسفة.

وأضاف الفلاحي: إن المعسكر يضم مصنع لتفخيخ العجلات وتصنيع العبوات الناسفة وصناعة منصات الصواريخ ومخابئ للأسلحة والاعتدة ومستودع للوقود والارزاق.

وتابع الفلاحي: تم العثور في المعسكر على خمس عجلات لتنظيم داعش متضررة ومواد شديدة الانفجار C4، وان قوته قامت بتفجير واحراق المعسكر وجميع المواد فيه.

* مقتل دواعش وتدمير وحدات تكتيكية بقصف دولي في كركوك

أعلن مسؤول محور غربي محافظة كركوك بقوات البيشمركة كمال كركوكي، عن تدمير طائرات التحالف الدولي وحدات تكتيكية وسيارتين مفخختين ودراجة نارية مفخخة تابعة لتنظيم (داعش) شمال غربي المحافظة، فيما أكد مقتل عشرة من عناصر التنظيم وإصابة آخرين إثر القصف.

وقال كركوكي في حديث صحافي: إن استخبارات البيشمركة تلقت معلومات استخبارية دقيقة، عن قيام تنظيم داعش بتحركات قرب منطقة مزيرر الواقعة ضمن خط التماس بقضاء الدبس (45 كم شمال غربي كركوك)، وبعد نقل المعلومات والاحداثيات للطيران الدولي نفذ ضربات جوية على تلك التجمعات ودمرها بالكامل.

* اعتقال انتحاري حاول استهداف مخيم للنازحين غربي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، بأن قوة عسكرية اعتقلت انتحاريا حاول استهداف مخيم للنازحين غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة تابعة للجيش تمكنت من اعتقال انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه داخل مخيم للنازحين في قضاء أبو غريب غربي بغداد.

* انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

الى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة انفجرت، قرب محال تجارية بمنطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت، الجمعة (24 شباط 2017)، إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، ومقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم بمنطقة الهورة شمالي بغداد.

* المدفعية التركية تقصف مناطق حدودية شمال العراق

أفاد شهود عيان، بأن المدفعية التركية قصفت مناطق حدودية شمال محافظة دهوك. وقال أحد الشهود ويدعى يوسف سالم في حديث للسومرية نيوز: إن المدفعية التركية قصفت مناطق حدودية بناحية كاني ماسي شمال محافظة دهوك، مبينا أن الهجوم استهدف محيط قرية ادني التابعة للناحية، وأضاف سالم: إن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين لكنها أثارت الذعر بين السكان.

واستأنفت القوات التركي قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.

* الجبير يزور بغداد ويلتقي عدداً من المسؤولين العراقيين

سياسياً، كشفت مصادر في السفارة السعودية لدى العراق، ان زيارة وزير الخارجية، عادل الجبير، الى العاصمة بغداد السبت، ستكون ليوم واحد.

وذكرت مصادر في السفارة: إن لقاءات الجبير ستقتصر فقط على رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري.

ونقلت السومرية نيوز عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إن الأخير استقبل في مكتبه، السبت، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والوفد المرافق له، مبينا أن الجبير هنأ بـ (الانتصارات المتحققة في العراق على العصابات الإرهابية).

وأضاف: إن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها في جميع المجالات ومحاربة عصابات داعش الإرهابية والانتصارات المتحققة لقواتنا البطلة في معركة تحرير الجانب الأيمن، وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل التعاون في محاربة الإرهاب وأفكاره التي تؤثر على عموم المنطقة والعالم.

وأبدى الجبير، بحسب البيان، استعداد المملكة العربية السعودية لدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.

من جهتها، اكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، السبت، ان زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الى العراق هي جزء من التسوية الاقليمية والعالمية التي تشهدها المنطقة، مشيرة الى انها تفاجأت من عدم اطلاعها على حضور الجبير ومعرفتها الامر من خلال الاعلام.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد نوري عبد ربه، في حديث للسومرية نيوز: إن زيارة الجبير مرحب بها ونتمنى ان تكون بمصلحة البلدين، مشددا على ضرورة ان تجاوز جميع الخلافات لما يصب بالمصالح العامة وانهاء حالة الخصومة التي لن ينتفع منها اي طرف.

وتابع عبد ربه: إن المصالح العليا للدول وتقارب المصالح قد تدفع الكثير من الفرقاء بالعالم للجنوح الى الحوار والتهدئة ومنها العلاقة بين روسيا وامريكا أو روسيا وتركيا وغيرها من الدول، لافتا الى ان المنطقة والعالم يمران بحالة تسوية اقليمية وعالمية ونعتقد ان زيارة الجبير هي جزء من تلك التسويات.

* نائب: زيارة الجبير لبغداد معد لها منذ ثلاثة أشهر

من جانبه، كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس البياتي، السبت، بأن زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الى بغداد كان معد لها منذ ثلاثة أشهر، فيما اعتبر الزيارة جزءاً من التسويات الاقليمية.

وأضاف البياتي: إن الجبير وصل السبت، الى العاصمة بغداد برفقة فريق عمل أمني واقتصادي، معتبراً الزيارة بأنها جزء من التسويات الاقليمية.

من جانبها، قالت قناة العربية السعودية: انه من المقرر عقد محادثات مرتقبة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والجبير في وقت لاحق.

وأشارت الى إن مكافحة الإرهاب والتعاون بين البلدين سيتصدران جدول أعمال زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق.

وكشف مصدر مطلع عن الملفات التي سيتم تناولها أثناء زيارة الجبير، قائلا: ستتم مناقشة تمتين العلاقات السعودية العراقية، وحل الإشكاليات العالقة بين البلدين، خاصة بعد التوتر الذي شهده البلدان بعد طلب العراق تغيير سفير المملكة ثامر السبهان، على خلفية تصريحاته التي وصفت بالطائفية من قبل الأحزاب العراقية.









