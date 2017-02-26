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رقم الخبر: 188425 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 19:04 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية تعمل للتحضير لزيارة رئيس الجمهورية لموسكو

الخارجية الايرانية تعمل للتحضير لزيارة رئيس الجمهورية لموسكو

أعلن مساعد وزير الخارجية في شؤون آسيا واوقيانيا، ابراهيم رحيم بور، ان العمل جار حاليا للتحضير لزيارة الرئيس حسن روحاني المرتقبة الى موسكو.

وقال ابراهيم رحيم‌ بور، في تصريح للصحفيين السبت، على هامش مراسم تكريم ذكرى شهداء وزارة الخارجية، ان هذه الزيارة ستتم في بدايات العام المقبل الايراني (يبدأ في 21 آذار/ مارس) وسيحدد موعدها مكتب رئيس الجمهورية.
واضاف: إن العمل جار حاليا للخروج بنتائج طيبة من الزيارة المرتقبة للرئيس روحاني وان محادثات تجري منذ فترة ويتم اعداد الوثائق الخاصة بها.
وتابع: إن هذه الزيارة تتم في مرحلة تكتسب الاهمية للغاية حيث ان العلاقات مع روسيا في الذروة على صعيد التطورات الدولية والاقليمية والثنائية وفي المجالات الاقتصادية والسياسية.
ونوه الى المساعي اليائسة التي تبذلها بعض البلدان والقوى في هذا المجال، معتبرا ان التعاون بين ايران وروسيا بدأ يعطي ثماره لذلك اتفق الجانبان على هذه الزيارة.
واشار رحيم‌ بور الى وثائق التعاون التي سيوقع عليها الرئيسان خلال زيارة روحاني، موضحاً: إن البلدين اجريا محادثات حول هذا الموضوع ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية عليها: حيث سيتم التوقيع على 5 وثائق في المجالات القنصلية والاقتصادية والثقافية والشؤون الثنائية الأخرى.
وفي سياق آخر نوه الى الزيارة المرتقبة للرئيس الآذربايجاني الهام عليوف، لطهران، مبيناً: إن هذه الزيارة ستنجز قريبا وتستغرق يوما واحدا وسيعلن عن موعدها لاحقا، كما ان وزارة الخارجية الايرانية تعد الوثائق والمحاور المرتبطة بهذه الزيارة.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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