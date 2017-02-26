وفي كلمة له أعرب نجفي عن تقديره للدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 التي اختارت إيران لرئاسة المجموعة مؤكداً على موقف إيران المدافع عن مبادئ ومصالح وقيم وأهداف المجموعة.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وخاصة التعاون بين الـ (جنوب – جنوب).

وحضر المراسم كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو والمدير العام لمؤسسة التنمية الصناعية في الأمم المتحدة لي يونغ والمدير التنفيذي لمعاهدة منع التجارب النووية لاسينا زربو ومدير العلاقات العامة في مكتب الأمم المتحدة في فيينا جان لوك لمباهيو.

وقد ألقى عدد من المشاركين في المراسم كلمات أعربوا وهنأوا فيها ايران لترؤسها مجموعة الـ 77.

يذكر إن مجموعة الـ 77 أُسِسَت عام 1964 بهدف متابعة التنمية الإقتصادية على المستوى الدولي وتضم حالياً 134 عضواً وتعتبر المجموعة الدولية الأكبر في العالم.





