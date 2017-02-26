وافادت رويترز عن هذه المصادر السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تأجيل هذا الموضوع بعد تحذيرات من جهاز الاستخبارات، تقول: في حال فعلتم ذلك (إدراج حرس الثورة الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية).. ستفقدون فرص التوصل لأي اتفاق مع الإيرانيين حول أي مسألة أخرى.

وقد تسربت معلومات عن اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إيران بحثتها الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، ومن المفترض أن تكون قد تمت صياغة وثيقة في شهر فبراير/شباط الجاري.

وقد اتهمت نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إيران بدعم المنظمات الإرهابية، قائلة: إن الانتصار على الإرهاب غير ممكن طالما هناك دول تدعمه، وذكرت إيران بالإسم.

وزعمت المندوبة الأمريكية أن الولايات المتحدة (ستقف دون تردد ضد قوى الإرهاب)، مشيرة إلى أن بلادها تدرس التصدي للدول التي تدعم الإرهاب وبصفة خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسب ادعائها.

وتجدر الاشارة الى ان ترامب صرح بعد تسلّمه منصب الرئاسة بأنه لن يكون (طيبا) تجاه إيران مثلما كان سلفه باراك أوباما. كما انتقد الاتفاق النووي بين إيران والسداسية.



