  • الأحد ٢٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188422 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع اللبناني يؤكد على تعزيز التعاون العسكري مع ايران

وزير الدفاع اللبناني يؤكد على تعزيز التعاون العسكري مع ايران

اكد وزير الدفاع الوطني اللبناني يعقوب رياض الصراف، على تعزيز التعاون العسكري بين جيشي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافادت (ارنا) نقلا عن الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، ان ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع الوطني اللبناني، الجمعة، الملحق العسكري في السفارة الايرانية في بيروت العقيد الركن محمد رضا ميرزائي، حيث بحث الجانبان بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي.
واضافت: إن الصراف اكد خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين الجيشين على الصعد كافة وسبل تطوير التعاون العسكري المدني بين البلدين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1287 sec