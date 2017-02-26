وافادت (ارنا) نقلا عن الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، ان ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع الوطني اللبناني، الجمعة، الملحق العسكري في السفارة الايرانية في بيروت العقيد الركن محمد رضا ميرزائي، حيث بحث الجانبان بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي.

واضافت: إن الصراف اكد خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين الجيشين على الصعد كافة وسبل تطوير التعاون العسكري المدني بين البلدين.



