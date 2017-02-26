أعلن هيلارى أونيك الوزير الأوغندي المختص بشؤون اللاجئين والاستعداد لمواجهة الكوارث أن الحكومة الصينية تبرعت بأكثر من 200 حاوية من الأرز للمساعدة على التخفيف من مشكلة الجوع في أوغندا.

وقال الوزير: إنه تم إيداع هذه التبرعات في مستودعات حكومية، وسيتم توزيعها عبر أنحاء 80 منطقة بعد تقييم الأوضاع فيها.. نشعر بامتنان كبير إزاء الحكومة الصينية لتقديمها هذه المعونة، وأن نصيب كل منطقة من هذه التبرعات سيكون ثلاث حاويات من المواد الغذائية.