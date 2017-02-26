|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 188420
|تاريخ النشر: شباط 25, 2017
|الوقت: 18:21
|الاقسام: دوليات
|
أوباما يظهر في مانهاتن ويعامل كـ"النجوم"
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ظهر في شوارع مانهاتن، يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ آخر مرة ظهر فيها خلال عطلة قضاها مع زوجته ميشيل في منطقة بحر الكاريبي، عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي السابق تمت معاملته مثل "النجوم"، حيث احتشد حوله المئات من المواطنين يهتفون له، بينما كان يغادر اجتماعًا في مبنى فلاتيرون. وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما بدا عليه مظاهر التقاعد.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر