أوباما يظهر في مانهاتن ويعامل كـ"النجوم" قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ظهر في شوارع مانهاتن، يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ آخر مرة ظهر فيها خلال عطلة قضاها مع زوجته ميشيل في منطقة بحر الكاريبي، عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.