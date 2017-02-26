رحّلت كولومبيا شخصا يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويدعى يوسف برونفن، إلى تل أبيب.

وقالت مصادر، إن برونفن هدد بتفجير قنبلة بينما كان على متن طائرة متجهة من بوغوتا إلى بارانكويلا.

وأقدم برونفن، الذي وصل إلى كولومبيا في 13 فبراير/شباط، كسائح من بنما، على إطلاق هذا التهديد بدافع الغضب، عقب تأخر رحلته لأسباب تقنية.

وأوضح الكولونيل، يسيد أريزا، من شرطة مطار بوغوتا، أن برونفن لم يلوح بأي شيء من شأنه أن يوحي بأنه كان يمتلك قنبلة ويجعل التهديد حقيقيا.