قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن الدافع الرئيس لتركيا نحو الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي هو أن النظام الحالي غير قادر على تحقيق أهداف تركيا وحل مشاكلها.

وأشار أردوغان، الجمعة 24 فبراير/شباط، إلى أن بعض الجهات توجه انتقادات له وللحكومة لتبنيهم فكرة الانتقال للنظام الرئاسي في ظل ما تشهده البلاد من أزمات.

وقال: لعل هذه الأزمات هي السبب الحقيقي لتبنينا النظام الرئاسي، فهدفنا هو إيجاد حلول لها.

وشدد الرئيس التركي، على أن: "النظام البرلماني ليس بمقدوره تلبية احتياجات تركيا، والاستمرار فيه سيدفع البلاد لمزيد من الأزمات والاضطرابات"، مجددا تأكيده على أن: "الغاية الوحيدة للانتقال إلى النظام الرئاسي، هي إيصال تركيا إلى أهدافها بأقصر الطرق، وتحقيق مصالح شعبها".

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.

الى ذلك دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الناخبين الأتراك يوم السبت إلى تأييد تعديلات دستورية ستعزز بقوة من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان ووصف تأييد التعديلات بأنه تصويت للاستقرار في بداية حملة انتخابية قبل الاستفتاء الذي يجرى في أبريل نيسان.

ولوح الآلاف من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأعلام التركية وصدحت أصوات الأغنيات الحماسية في ملعب رياضي في العاصمة ووزع يلدريم زهورا حمراء على مشاركين بعد أن ألقى خطابا وجيزا أمام آلاف المحتشدين في الخارج.

وقال يلدريم: هناك صوت يتعالى من ميادين المدينة. من أجل تركيا قوية ولاستقرار دائم قرارنا هو... مما دفع هتافا متكررا من الجموع قائلين نعم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن نحو 6500 شرطي أمنوا الملعب الرياضي من الخارج والداخل يوم السبت.

ويدعم مؤيدو إردوغان محاولة استبدال تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لنظامها البرلماني بنظام رئاسي تنفيذي بوصفه ضمانا للاستقرار وحائلا دون عودة ائتلافات هشة في الحكم شهدتها البلاد في العقود السابقة.

لكن معارضيه يخشون من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى حكم سلطوي.