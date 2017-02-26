في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة توسيع الولايات المتحدة لترسانتها النووية يقول كثير من الخبراء إن القوة النووية الأمريكية منقطعة النظير وستظل كذلك مع تنفيذ برنامج تحديث قد تصل تكلفته إلى أكثر من تريليون دولار.

وكان ترامب قال لرويترز في مقابلة يوم الخميس إن الولايات المتحدة "تراجعت من حيث قدرات الأسلحة النووية". وتعهد بضمان أن تكون بلاده "الأكثر تفوقا".

وتنشر موسكو حاليا عددا من الرؤوس النووية الاستراتيجية يزيد بواقع 200 رأس عما تنشره الولايات المتحدة إلا أن البلدين ملتزمان بالمعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية المبرمة عام 2010 والمعروفة باسم (نيو ستارت) بتقليص ترسانتيهما النوويتين لمستويات متساوية بحلول الخامس من فبراير شباط 2018 ولمدة عشر سنوات.

وتلزم المعاهدة البلدين بخفض الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة إلى ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا لكل منهما بحلول فبراير شباط عام 2018 وهو أدنى مستوى منذ عقود كما تحد من نشر الصواريخ على البر وتلك التي يمكن إطلاقها من غواصات ومن القاذفات الثقيلة المجهزة لحمل أسلحة نووية.

وقال ستيفن شوارتز خبير الأسلحة النووية المستقل إن ترامب "يقول إننا لا يمكن أن نتخلف في مجال القوة النووية.. نتخلف عن من وكيف؟". وأضاف "ليس واضحا لي ولا لكثير من زملائي" ما يتحدث عنه الرئيس عندما يتعهد بتوسيع قدرة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة النووية.

كما أن الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة لا تعتمد على عدد الرؤوس النووية التي يمكنها نشرها مقارنة بما يمكن أن تنشره روسيا وإنما على أنظمة الإطلاق الأكثر تقدما.

وقال شوارتز إن معظم قوة موسكو النووية - التي يجري تحديثها الآن أيضا - تتضمن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والموضوعة على البر والتي تبلغ موسكو واشنطن بأماكنها تماشيا مع اتفاقات الحد من الأسلحة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بأسطول "منيع" من الغواصات المجهزة لحمل أسلحة نووية تحت المحيطين الأطلسي والهادي ولا سبيل لرصدها.

في سياق آخر قال أول زعيم من أمريكا اللاتينية يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة إنه أبلغه بأنه يفضل الجسور على الجدران ويفضل حرية تنقل الأفراد عبر الحدود.

لكن رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي امتنع خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع عن التعليق على اقتراح ترامب بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات.

وقال كوتشينسكي وهو مصرفي سابق في وول ستريت في تسجيل مصور وزعه مكتبه "لا أريد الخوض في مسألة الجدار... نحن نهتم بحرية حركة الأفراد... أكدت على ذلك للرئيس ترامب ونفضل الجسور على الجدران."

وفي السابق شبه كوتشينسكي جدار ترامب المقترح بسور برلين وفي إحدى المرات قال مازحا إنه سيقطع العلاقات مع الولايات المتحدة إذا انتخب ترامب.

وبعد ذلك هنأ كوتشينسكي ترامب على فوزه بالانتخابات ووصف حديثهما يوم الجمعة بأنه "ودي وبناء".

*الديمقراطيون يختارون رئيسا للحزب ليواجه ترامب

وبعد هزيمة موجعة في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني سيختار الديمقراطيون زعيما جديدا للحزب يوم السبت ليبدأ المهمة الشاقة بإعادة بناء الحزب وقيادة معارضة سياسية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ستعقد اللجنة الوطنية الديمقراطية وهي الجناح الإداري والتمويلي للحزب وتضم 447 عضوا اجتماعا في أتلانتا لاختيار رئيس جديد للحزب الديمقراطي في أحد أكثر الانتخابات تنافسية على زعامة الحزب منذ عقود.

والتحديات كبيرة بالنسبة لحزب ما زال يكافح للتعافي بعد هزيمة مرشحته هيلاري كلينتون المفاجئة في الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والحرص على توجيه المقاومة الشعبية المتنامية لترامب إلى دعم سياسي للديمقراطيين على كل مستويات الحكومة في أنحاء البلاد.

ويتنافس سبعة مرشحين على زعامة الحزب على رأسهم وزير العمل السابق توم بيريز المفضل لدى مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكذلك كيث إليسون عضو مجلس النواب عن مينيسوتا والمدعوم من زعماء ليبراليين مثل السناتور بيرني ساندرز والسناتور إليزابيث وارن. وينحدر بيريز من أسرة مهاجرين من جمهورية الدومنيكان في حين أصبح إليسون أول مسلم يُنتخب في الكونجرس الأمريكي.