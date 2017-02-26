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رقم الخبر: 188415 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: اقتصاد  
منتجات "آيكو" تدخل أسطول سيارات الأجرة في كازاخستان

منتجات "آيكو" تدخل أسطول سيارات الأجرة في كازاخستان

أعلن مساعد الرئيس التنفيذي لآيكو للتصدير والشؤون الدولية عن التعاون مع شركة Sunway لسيارات الأجرة لاستكمال أسطول سيارات الأجرة في كازاخستان.

وقال سعيد تفضلي: ان المحادثات حول تحديث أسطول سيارات الأجرة في كازاخستان والتي بدأت العام الماضي، قد دخلت الآن الطور التنفيذي بعد الحصول على شهادة EAC. ويتضمن هذا العقد تسليم 3000 سيارة أجرة من طراز (سمند) تعمل بالغاز. وتابع قائلاً: بعد توقيع العقد الأولي وافتتاح الخط الإئتماني في البنك، ستقوم شركة Sunway بالتعاون مع ممثل آيكو في السوق لوضع سيارات الأجرة التي تم شراؤها بناء على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك تحت تصرف سائقي سيارات الأجرة بأقساط تبلغ مدتها 3 سنوات.

جدير بالذكر أن قوانين حماية البيئة في كازاخستان والتي تهدف إلى الحد من الملوثات البيئية، تلزم مؤسسة سيارات الأجرة في ذلك البلد بتحديث أسطول سيارات الأجرة مرة كل 3 سنوات، كما أن استعمال سيارات الأجرة التي تعمل على الغاز يعتبر من الإلزامات التي يجب على أسطول سيارات الأجرة في كازاخستان التقيد بها.

 
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