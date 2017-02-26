وضع، يوم الجمعة، حجر الأساس لبناء أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في قضاء كجساران بمحافظة كهكيلوية وبويرأحمد (جنوب غرب ايران).

وقال مستثمر المشروع نصرالله خادمي: ان قيمة الاستثمار تبلغ 750 مليار تومان وانه سيوفر 850 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة غير مباشرة. وأضاف: ان إنجاز مشروع تشييد هذا المصنع سيستغرق 35 شهراً وسيساهم في إزدهار الإنتاج والعمل في قضاءي باشت وكجساران. ووصف إنجاز مثل هذه المشاريع يصب أساساً في سياق تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم وخفض معدلات البطالة في البلاد.

يشار الى أن مراسم وضع حجر الأساس شارك فيها عدد من المسؤولين بينهم مساعد وزير الطاقة الايراني عباس حاج رسوليها.