عقدت بورصة السلع الايرانية في الأسبوع المنتهي بـ23 فبراير/ شباط 2017، صفقات بيع 372 ألفاً و58 طناً من أصناف السلع بأكثر من 207 ملايين دولار.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية، مبيعات بحجم 60 ألفاً و673 طناً بنحو 8ر53 مليون دولار. وبيع في القاعة 46 ألفاً و707 أطنان من الصلب، و13 ألفاً و160 طناً من النحاس، و680 طناً من الألمنيوم، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و10 أطنان من الذهب. فيما شهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 285 ألفاً و13 طناً من السلع بأكثر من 7ر139 مليون دولار.

وشملت المبيعات 102 ألف و395 طناً من القير، و51 ألفاً و585 طناً من المواد البوليمرية، و59 الف طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و26 ألفاً و500 طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و23 ألفاً و833 طناً من المواد الكيميائية، و19 ألفاً و100 طن من الكبريت، و600 طن من عازل الرطوبة.

وسجلت القاعة الزراعية مبيعات 25 ألفاً و11 طناً من المنتجات بنحو 3ر13 مليون دولار، ومنها بيع 9750 طناً من القمح.