أعلن مساعد وزير النفط الايراني عن تعادل حجم إنتاج ايران مع قطر في حقل بارس الغازي المشترك حتى 20 مارس/ آذار القادم.

وأوضح علي كاردر، اليوم السبت، بأن كمية إنتاج ايران وقطر من حقل بارس الغازي ستتساوى مع تدشين المراحل 17 و18 و19 و20 و21، مشيراً الى أن كمية الإنتاج زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل ملفت. وأشار كاردر الى أن العمل جار لتكميل كافة مراحل حقل بارس الغازي، منوهاً الى أن جميع المراحل ستدشن خلال السنتين القادمتين.

الجدير بالذكر أن حقل بارس ينتج حالياً 480 مليون متر مكعب من الغاز من المراحل المطورة، وسيصل حجم الإنتاج الى 540 مليون مترمكعب حتى 20 مارس/ آذار 2017.

إلى ذلك، أفاد موقع (شانا)، التابع لوزارة النفط الايرانية، بتصدير 24 مليون برميل من مكثفات الغاز الى دول آسيوية وأوروبية في شهر يناير/ كانون الثاني 2017.

وأشار الموقع الى أن حجم صادرات النفط ومكثفات الغاز، قد ارتفع بعد رفع الحظر من 2ر1 مليون برميل يومياً الى أكثر من 8ر2 مليون برميل باليوم. وأفاد بأن الدول الآسيوية تعد أكبر مشتر لمكثفات الغاز الايرانية، غير أن شحنة بحمولة مليون برميل من المكثفات قد سلمت مؤخراً الى شركة (بريتيش بتروليوم) البريطانية لتنضم بذلك الشركات الأوروبية الى قائمة الزبائن الراغبين بشراء مكثفات الغاز من ايران.