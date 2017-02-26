قال ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا رضا نجفي: إن أول تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو خلال العام 2017 أقر مرة أخرى بأن جميع أنشطة إيران النووية تجري في إطار الإتفاق النووي.

وافادت وكالة ارنا إن أول تقرير فصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال العام 2017 حول تنفيذ الإتفاق النووي وضع الجمعة بمتناول 35 عضواً من أعضاء هذا المجلس في فيينا.

وأكد نجفي: إن التقرير الجديد يشبه بشكل عام التقرير السابق وقد أضيفت إليه التطورات الفنية منذ زمن التقرير السابق وحتى اللحظة، مشيراً الى أن أهم تطور ذكره التقرير هو ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي (آي آر 8) وهو إقرار بإستمرار النشاطات المتعلقة بالأبحاث والتطوير النووي الإيراني وفقاً للبرنامج الطويل الأمد والمعلن من قبل إيران.

وأعرب عن تبريكه للعلماء النوويين الإيرانيين لهذا التطور والإنجاز التقني الجديد مشيراً الى أن الوثائق المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة وتنفيذها وإكمال الخطوات المتعلقة بمحطة فوردو شكلت جزءا من الموارد الجديدة لهذا التقرير.

وقال: إن التحقق من شحنة الماء الثقيل المرسلة الى خارج البلاد للمستهلكين الأجانب هو أحد الأمور التي ذكرها التقرير.

وقال نجفي: لقد ذكر التقرير أيضاً دخول أول شحنة من 5 كيلو غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة الى إيران لإستخدامها في مفاعل طهران وكذلك قبول إيران للمفتشين الجدد والبدلاء للمفتشين الذين أخرجوا من قائمة المفتشين في إيران.

هذا وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حجم الاحتياطي الذي تحتفظ به ايران من اليورانيوم المنخفض التخصيب هو أقل مما تم تحديده في إطار الاتفاق النووي.

وأفادت الوكالة الدولية في تقريرها الأخير الصادر الجمعة حول النشاطات النووية الايرانية ان احتياطي ايران من اليورانيوم المنخفض التخصيب يكافئ نحو ثلث مستوى السقف الذي تم تحديده في الاتفاق النووي.

وورد في جانب من التقرير: «انه لغاية 18 شباط/ فبراير 2017، فان وزن اليورانيوم U235 المخصب الى مستوى 67ر3 بالمئة في ايران يبلغ 7ر101 كيلوغراما.»

ويحق لايران الاحتفاظ بنحو 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب وفق ما نص عليه الاتفاق النووي بينها وبين (5+1).

واكد التقرير مرة أخرى التزام ايران بجميع تعهداتها النووية ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاق الموقع بينها وبين (5+1).





