أعلن مساعد وزير النفط المدير التنفيذي لشركة المصافي وتوزيع المنتجات النفطية، عباس كاظمي، ان إيران حققت خلال الأشهر العشرة من السنة الإيرانية الحالية (بدأت في 21 آذار/ مارس) ولأول مرة في تاريخ النفط الإيراني أعلى معدل في تصدير المنتجات النفطية.

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الخميس، أشار كاظمي إلى أن حجم صادرات إيران من المشتقات النفطية حقق خلال ألاشهر العشرة الماضية معدلاً غير مسبوق بلغ 450 ألف برميل في اليوم. وأضاف قائلاً: ان صادرات منتجات النفط وصلت في بعض الأحيان إلى 600 ألف برميل في اليوم، مشيراً إلى أن صادرات المشتقات النفطية كانت من موانئ ماهشهر وبندرعباس وعسلوية ولاور. وقال: نسعى إلى تثبيت معدل 600 ألف برميل من الصادرات النفطية في اليوم خلال السنوات القادمة. وأضاف: لقد شهدت عملية تصدير المنتجات النفطية تطورات كبيرة بعد الإتفاق النووي، مشيراً إلى أن الحظر قد تم رفعه في هذا المجال وقد تم توفير الكثير من المعدات الخاصة بتطوير مصافي (خليج فارس) و(بندرعباس) بالإتفاق مع الجهات الألمانية.

وأشار كاظمي إلى أن إتفاقية تحسين أداء مصفاة آبادان كانت ثمرة الإتفاق النووي وقد تم توقيعها بمبلغ 8ر2 مليارد دولار خلال الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن العديد من الدول من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية أعربت عن رغبتها للإستثمار في مجال تطوير المصافي الإيرانية وان هناك مفاوضات تجري مع هذه الدول في هذا المجال. وأشار إلى أن من بين الإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية هي إيصال الغاز إلى المناطق المحرومة في البلاد من بينها مدينة زاهدان وإنهاء حالة الإعتماد على الغاز التركمانستاني.

في سياق آخر، أعلنت مديرة الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية، مرضية شاهدائي، عن تنفيذ 5 مشاريع أساسية في قطاع البتروكيمياويات بقيمة 5ر8 مليار دولار.

وقالت شاهدائي، السبت، في تصريح صحفي: ان هذه المشاريع ستجري خلال الخطة التنموية السادسة لسد حاجة الصناعات البتروكيمياوية. وأضافت: انه على مدى الأعوام الخمسة إعتباراً من العام الجاري ستنفذ في ايران 30 مشروعاً بتروكيمياوياً بقيمة 40 مليار دولار. وتابعت: ان هذه المشاريع التي ستوضع قيد الإنجاز ستضم إنتاج وحدات إنتاج اليوريا والأمونياك والمشتقات الأورماتية والأليفينات وغيرها بطاقة إجمالية تصل 49 مليون طن.