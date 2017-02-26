وقّعت شركة (رايزكو) الإيرانية إتفاقية تعاون مشترك مع شركة (مكابلاست) الفرنسية وقد تضمنت الإتفاقية ولأول مرة شرط تصدير 30 بالمائة من المنتجات في أحد العقود المتعلقة بإنتاج قطع الغيار.

وقد وقع الإتفاقية، الجمعة، عن الجانب الإيراني حميد رضا صمدي رئيس المجلس الإداري لشركة (رايزكو)، وبير بولا المدير العام لشركة (مكابلاست) الفرنسية.

وقال صمدي، خلال حفل التوقيع: ان الإتفاقية تتضمن التعاون بين الشركتين الفرنسية والإيرانية في مجال إنتاج قطع المحركات وقطع الديكور الخاص بالسيارات، مشيراً إلى أن الإتفاقية تضمنت ولأول مرة شرط تصدير 30 بالمائة في أحد العقود المتعلقة بإنتاج قطع الغيار. وأشار إلى أن صانعي قطع الغيار الإيرانيين تمكنوا من خلال هذه الإتفاقية الإنضمام إلى سلسلة الموردين لسيارات رينو وبيجو وسيتروين.

من جانبه، أعرب سفير إيران لدى باريس، علي آهني، عن سعادته للتقدم الذي تحرزه العلاقات الإيرانية-الفرنسية، مشيراً إلى أن الفرنسيين كانوا السباقين في صناعة السيارات الإيرانية بعد الإتفاق النووي. وشدد على أهمية الإتفاقية التي وقعت وأن تسهم في تحسين جودة القطعات المنتجة محلياً.

من جانبه، أشار مدير عام شركة (مكابلاست)، بير بولا، إلى أن شركته تسعى إلى القيام بدور فاعل في صناعة السيارات وإنتاج قطع الغيار الإيرانية. وأشار إلى أن إيران تتمتع بموارد بشرية كبيرة مقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، وأضاف: إننا قررنا أن ندخل الأسواق الإيرانية من خلال التعاون مع شركة (رايزكو) وتعزيز الإستثمارات المشتركة معها. ولفت إلى أن أهم نقطة في هذه الإتفاقية هي السرعة في عملية تنفيذها، مشيراً إلى أن عملية إنتاج القطعات ستنطلق خلال العام الجاري وسنقوم بالتزامن بعملية تصديرها إلى الخارج.