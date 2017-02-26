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رقم الخبر: 188407 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: اقتصاد  
وزير الصناعة الأولية النيوزلندي يعتبر إيران شريك تجاري مهم لبلاده
قبيل توجهه إلى طهران

وزير الصناعة الأولية النيوزلندي يعتبر إيران شريك تجاري مهم لبلاده

قال وزير الصناعة الأولية في نيوزلندا ناثان غوي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شريك تجاري مهم لبلاده، وأضاف: ان زيارة ثلاثة وزراء من بلاده الى طهران في غضون عام تكشف أهمية تعزيز العلاقات مع طهران.

وتوجه وزير الصناعة الأولية في نيوزلندا، ناثان غوي، الى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين تتناول تطوير التعاون الثنائي. وحسب الموقع الالكتروني للحكومة النيوزلندية، أعلن الوزير النيوزلندي، السبت قبيل توجهه الى طهران، ان ايران شريك تجاري مهم لنيوزلندا منذ السابق، والفرصة متاحة حالياً لتطوير التبادل التجاري .

وصرح غوي: ان هذه الزيارة تشكل خطوة مثيرة للشركات النيوزلندية للعمل مع الموردين الايرانيين. وأوضح بأن زيارته لطهران، هي الثالثة لوزير نيوزلندي يزور ايران في غضون الأشهر الـ12 الماضية، وتبرز تقدم العلاقات مع طهران. ووصف زيارة وفد من القطاع الزراعي لطهران، بأنها فرصة لدعم العلاقات بين البلدين بعد التوقيع على إتفاقية للتعاون الزراعي في عام 2016 .

ويرافق الوزير النيوزلندي في زيارته لطهران، وفد تجاري يضم مندوبين عن شركة (فونترا) من كبرى شركات الألبان في العالم البالغ عائدها السنوي 20 مليار دولار واتحاد صناعة اللحوم النيوزلندية وشركة (زسبري) العاملة في مجال الإنتاج والتسويق والتصدير .

 
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