تستضيف العاصمة الباكستانية اسلام آباد اعتباراً من اليوم الأحد، 26 شباط/ فبراير وحتى الأول من آذار/ مارس، اجتماعات كبار الخبراء للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقليمي (إكو) ووزراء الخارجية.

وأشار سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت حول الاجتماع، أشار الى أن أغلب رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة أعلنوا عن استعدادهم للمشاركة في الاجتماع.

وسيشارك الرئيس روحاني في اجتماع المنظمة وهي المشاركة الأولى له في هذا الاجتماع، فقد شارك الرئيس الايراني السابق في اجتماع القمة الذي عقد في 2012. وزيارة روحاني الى اسلام آباد هي الزيارة الثانية له منذ تسلمه لمنصب رئاسة الجمهورية، كما أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيشارك في الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين للمنظمة وسيسلم رئاسة الاجتماع الوزاري الى نظيره الباكستاني.

وذكر سرتاج عزيز أن الشعار الرئيسي للمؤتمر سيكون توسيع الاتصال بين دول (إكو) من أجل تقدم وتنمية المنطقة، وأن الاجتماع سيولي اهتماماً بالغاً بالممر الاقتصادي بين باكستان والصين باعتباره نموذجاً لتنمية وتوسيع الاتصال بين الدول الأعضاء.

وتضم (إكو) في عضويتها كلاً من ايران وباكستان وتركيا وأفغانستان وتركمانستان وقرغيزيا وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وآذربايجان.