  • الأحد ٢٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188405 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: محليات  
المتحدث بأسم الخارجية: لا توجد أي علاقات بين ايران واميركا

المتحدث بأسم الخارجية: لا توجد أي علاقات بين ايران واميركا

أعلن المتحدث بأسم الخارجية، بهرام قاسمي، انه لا توجد اي علاقات بين ايران واميركا، وما تم لحد الآن كان بخصوص خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي).

وردا على سؤال فيما اذا كانت هناك قنوات دبلوماسية بين وزارة الخارجية الايرانية وفريق السياسة الخارجية في الادارة الامريكية الجديدة، رد قاسمي السبت، بالنفي وصرح بان الاتصالات السياسية مع اميركا انتهت بعد اكمال موضوع خطة العمل المشترك، مؤكدا مرة أخرى على عدم وجود، إِرتِباط مع الادارة الامريكية الجديدة.




 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0669 sec