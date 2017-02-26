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|رقم الخبر: 188405
|تاريخ النشر: شباط 25, 2017
|الوقت: 17:44
|الاقسام: محليات
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المتحدث بأسم الخارجية: لا توجد أي علاقات بين ايران واميركا
أعلن المتحدث بأسم الخارجية، بهرام قاسمي، انه لا توجد اي علاقات بين ايران واميركا، وما تم لحد الآن كان بخصوص خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي).
وردا على سؤال فيما اذا كانت هناك قنوات دبلوماسية بين وزارة الخارجية الايرانية وفريق السياسة الخارجية في الادارة الامريكية الجديدة، رد قاسمي السبت، بالنفي وصرح بان الاتصالات السياسية مع اميركا انتهت بعد اكمال موضوع خطة العمل المشترك، مؤكدا مرة أخرى على عدم وجود، إِرتِباط مع الادارة الامريكية الجديدة.
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