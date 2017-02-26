بلغت صادرات ايران غير النفطية 38 ملياراً و492 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الماضية لتسجل زيادة بنسبة 21ر0 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي، وتكشف عن استمرار ارتفاع المؤشر التجاري للبلاد.

وأفادت الجمارك الايرانية، السبت، ان حجم واردات ايران بلغ 38 ملياراً و415 مليون دولار خلال هذه الفترة ليسجل نمواً بنسبة 47ر3 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ الفائض التجاري لإيران خلال هذه الفترة 77 مليون دولار، ما يكشف عن ان المؤشر التجاري لازال إيجابياً.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية الايرانية في 11 شهراً، 76 ملياراً و907 ملايين دولار، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 8ر1 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وحجم تجارة رجال الأعمال الايرانيين مع باقي الدول، بلغ ملياراً و371 مليون دولار أكثر من العام الماضي. وبلغ مجموع قيمة التجارة الخارجية الايرانية 75 ملياراً و536 مليون دولار في 11 شهراً.