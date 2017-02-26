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رقم الخبر: 188403 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: اقتصاد  
إكتشاف أكثر من مليار طن من الإحتياطات المنجمية في إيران

إكتشاف أكثر من مليار طن من الإحتياطات المنجمية في إيران

أعلن المدير العام لمكتب شؤون التنقيب لوزارة الصناعة والتجارة والمناجم، عن إكتشاف أكثر من مليار طن من الإحتياطات المنجمية الهامة والرئيسية في أنحاء البلاد خلال العام الإيراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2017 وينتهي 20 مارس 2017).

وقال أسدالله كشاورز: انه جرى إستكشاف مليار و78 مليون طن من إحتياطيات المناجم في مختلف أنحاء البلاد. وقد سبق أن قال مسؤول إيراني في قطاع المناجم بأنه تحتل منظمة الإكتشافات المعدنية في إيران المركز الـ7 عالمياً من بين 178 دولة في مجال الإكتشافات وتعتبر من المنظمات الرائدة في هذا الشأن في المنطقة.

وتتطلع الشركات الأجنبية إلى الإستثمار في قطاع المناجم والمعادن في إيران الغنية بالزنك والنحاس والذهب والمعادن الأخرى عقب إلغاء العقوبات في إطار الاتفاق النووي.

وتحاول إيران -التي تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات غير المستغلة في العالم من الزنك والمعادن الأخرى- جذب المستثمرين بعدما تخلصت من العقوبات الجائرة ضدها.

 
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