قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف: إن ايران تعتمد على شعبها، وان قدراتها الأمنية والاقتصادية والتقنية والدفاعية محلية، وان الاقتدار الوطني تحقق بفضل عقيدة التضحية والمقاومة، وان الاستشهاد من أقوى أسس هذه العقيدة.

واضاف ظريف السبت في مراسم احياء ذكرى شهداء وزارة الخارجية، اقيمت في مركز الدراسات، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية صمدت وعلى مر السنوات الـ 38 الماضية امام جميع الضغوط والعقوبات والحروب والعداء وخرجت مرفوعة الرأس من جميع هذه التحديات.

وصرح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت البلد الوحيد الذي ينعم بالأمن والسلام، وسط منطقة تعج بالعنف والنزاعات والقتل الهمجي، واستطاعت ان تتخطى مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجالات من الصناعة النووية الى الاقتصاد المقاوم والتكنولوجيا المتطورة.

وأكد وزير الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت الصمود امام القوى العالمية، مشيراً الى ان الشهداء حملوا لنا رسالة القوة، واننا مدينون لدماء الشهداء والمضحين لان ما ننعم به حاليا من الأمن والسلام تحقق بفضلهم.

وفي تصريح للصحفيين على هامش المراسم اشار ظريف الى العقوبات الامريكية ضد الحرس الثوري، وقال: إن الاجراءات الامريكية لم تكن مجدية لها ابدا. وكل العالم أعترف بدور قوات حرس الثورة الاسلامية في حماية دول الجوار من هجمات الارهابيين.

وفيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الاتراك قال الوزير ظريف: إن المنطقة بحاجة الى التعاون والتناغم بين جميع الدول لمواجهة الارهاب والتطرف، وان تأجيج وإثارة المواضيع الخلافية والنزاعات لن تخدم مصالح أي بلد.

واشار ظريف الى تعاون ايران المهم مع روسيا وتركيا لاستمرار الهدنة في سورية، معربا عن امله في ان تتفهم دول الجوار فوائد التعاطي والتعاون فيما بينها.

وبخصوص خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) قال ظريف: كنا مضطرين للحصول على الإمتيازات مرحلة بمرحلة وسنواصل هذا النهج.

واشار وزير الخارجية الى رفع كل الحظر عن العديد من القطاعات سيما النفط والنقل، وهما قطاعان من ثلاثة قطاعات أساسية تعرضتا للحظر، وقال: في المجال المصرفي نسعى أيضاً الى ازالة الحظر خطوة خطوة.

وصرح ظريف: إن المجتمع الدولي أعلن ايضا رفضه لبعض التصريحات التي تطلق من هنا وهناك، وأكد على ضرورة المحافظة على الاتفاق النووي.

وكان الوزير ظريف قد اشار في تصريح له إلى تصريحات المسؤولين السعوديين الأخيرة حيال إيران، قائلاً: إن هذه التصريحات هي للتغطية على فشلهم في اليمن.

وصرح: إن طهران بعثت بعدة رسائل للسعودية قبل شن عدوانها على اليمن، نبهتم فيها بسياستهم الخاطئة ودعتهم الى إتباع نهج أكثر عقلانية.

وأضاف: إن السعوديين لم يولوا النصائح الإيرانية أهمية، حتى باتوا اليوم في المستنقع اليمني ودوامة الحرب التي شنوها على الشعب اليمني، وأخذوا يهاجمون إيران في تصريحاتهم بدل إصلاح سياساتهم الخاطئة.

واكد وزير الخارجية ان على دول الجوار أن تدرك أن إيران تنشد الخير والإستقرار للمنطقة، وقال: إن الجمهورية الإسلامية لم تسع يوماً للإنتقام من هذه الدول على ماضيها السيّئ مع إيران كوقوفها ودعمها لنظام صدام البائد، أو باقي أخطائها في المنطقة.



