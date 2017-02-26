من الأشياء التي يفعلها الكافيين في أجسادنا:

يوقظك: يُفرز الدماغ جزيئًا يسمى “الأدينوزين”، الذي يُربط بمستقبلات في الدماغ ويؤدي إلى إبطاء النشاط العصبي، وهي عملية طبيعية لمساعدتك على الحصول على النوم في الليل؛ ولكن في كثير من الأحيان تجعلك تشعر بالرغبة في النوم خلال النهار. تناول القهوة صباحًا يبطئ عمل هذه الجزئيات، مما يجعلك تشعر باليقظة ويذهب رغبة النوم لديك.

يحسن أداء القولون: المعروف منذ وقت طويل أن الكافيين يؤثر على العضلات ويؤدي إلى زيادة النشاط، وهذا أمر جيد من الجانب الرياضي؛ ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن للكافيين أيضًا فوائد في تحفيز القولون وتحسين أدائه لوظائفه.

يمنحك الطاقة: زيادة الطاقة هي واحدة من عديد من الآثار الجانبية لشرب الكافيين، ويمنع عنك الإحساس بالإرهاق والخمول؛ مما يساعد على تحسن عملك وجودة إنتاجك، ويحدث ذلك نتيجة تسريع ضربات القلب قليلًا وزيادة تدفق الدم في الجسم.

يساعدك على التركيز: يساعدك الكافيين على زيادة نسبة تركيزك في ما تقوم به؛ حيث يقوم بتسريع وظائف المخ وتحسين التركيز واسترجاع الذكريات والمعلومات المطلوبة، كما إنه يحسن وظيفة العضلات وكفاءتها.

يخفف من ألم الصداع: يعتبر الكافيين نوعًا من المخدر؛ مما يقلل من الشعور بألم صداع الرأس؛ حيث يتسبب في انقباض الأوعية الدموية؛ مما يساعد على الحد من الألم. وغالبًا ما يضاف الكافيين على مكون من مكونات أدوية الصداع النصفي.

ومن بعض الأضرار للكافيين أيضًا والتي تنتج -غالبًا- عن الإفراط في تناوله:

يسبب الإدمان: كما قلنا سابقًا، فالكافيين يعتبر نوعًا من المخدر؛ لذلك يؤدي الإفراط في تناوله إلى إدمانه، مثل المخدرات تمامًا، ويعاني مدمن الكافيين من أعراض انسحابه من الجسد عند التوقف عن تناوله؛ حيث يصاب بالصداع والعصبية والتوتر.

يسبب آلام المعدة وقرحتها: إذا استمررت في تناول قهوة الصباح على معدة فارغة من الطعام لفترة طويلة فإن الكافيين يكون سببًا مباشرًا في شعورك بآلام المعدة.

يسبب الأرق: على الرغم من أنه يمكن أن يستغرق الكافيين أقل من 15 دقيقة لبدء العمل والتأثير في جسدك؛ إلا أن تأثيره يستمر لست ساعات تقريبًا؛ لذلك تناولُ القهوةِ في وقت متأخر من أهم مسببات الأرق واضطرابات النوم وأبرزها.

تشوّه العظام: الإفراط في تناول القهوة والشاي يؤذي العظام ويؤدي إلى تشوهها، ويعتبر كبار السن هم الأكثر عرضة لمثل هذا التأثير للكافيين.



