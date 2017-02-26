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رقم الخبر: 188396 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: منوعات  
يكسر 124 جوزة هند بيديه العاريتين في أقل من دقيقة

يكسر 124 جوزة هند بيديه العاريتين في أقل من دقيقة

سجل شاب هندي رقماً قياسياً عالمياً جديداً، بعد أن تمكن من تحطيم 124 جوزة هند بيديه العاريتين في أقل من دقيقة.

واستطاع أبيش دومينيك (25 عاماً) تحقيق هذا الإنجاز المدهش في مركز مدينة بونجار يوم السبت الماضي، وخلال أقل من 60 ثانية، تمكن من تحطيم 145 جوزة هند باستخدام كوعه الأيمن، في حين بلغ عدد جوزات الهند التي تم احتسابها والتي تحطمت بالكامل 124، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستطاع دومينيك التفوق على الرقم العالمي السابق، والذي يحمله الألماني محمد كهرمانوفيتش، والذي استطاع تحطيم 118 جوزة هند خلال دقيقة واحدة.

وسبق لدومينيك الذي يعمل كميكانيكي سيارات أن سجل اسمه في العديد من سجلات الأرقام القياسية العالمية، وذلك بعد أن أدى عدداً من الحركات المثيرة والخطيرة، مثل تحطيم عصي الغولف والخوذ بيديه العاريتين، بالإضافة إلى جرها خلفه لمسافة 50 متراً بإستخدام أسنانه.

وتم إرسال مقطع الفيديو وغيره من الأدلة لإنجاز دومينيك الفريد إلى المسؤولين في سجل غينيس الذي من المتوقع أن يعترف بالرقم القياسي الجديد في غضون 6 أشهر.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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