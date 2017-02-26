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رقم الخبر: 188395 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: منوعات  
لماذا يكتب الأطباء دائماً بخط يدّ غير مفهوم؟

لماذا يكتب الأطباء دائماً بخط يدّ غير مفهوم؟

من الشائع أن معظم الأطباء لديهم كتابة سيئة ويعتقد الناس أن السبب يعود لكونهم دوماً على عجلة من أمرهم.

وأثبتت الدراسات أن 37% من الأطباء لديهم كتابة سيئة جداً مقارنة مع الأطباء الآخرين في حين ان فقط 24% منهم لديهم كتابة جيدة أو ممتازة.

وتؤثر طبيعة عمل الأطباء على خط اليد وذلك بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها من عدد المرضى الكبير الذين يقصدونهم بشكل يومي والأمور الأخرى مثل القيام بعمليات جراحية دقيقة.

وأعلنت دراسات أخرى أن الأطباء لا يحاولون تحسين طريقة كتابتهم لأنه من المعروف حول العالم أنّ خطّ يد الأطباء غير واضحة.

وولّدت كتابة الأطباء السيئة مشاكل عدّة عند المرضى بشأن تناول الأدوية قد أدى بعضها إلى دعاوى قضائية بين الطبيب ومرضاه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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