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رقم الخبر: 188394 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 16:51 الاقسام: منوعات  
يوصل أولاده للمدرسة على دراجة هوائية!

يوصل أولاده للمدرسة على دراجة هوائية!

بدراجته الهوائية، يقود وسط الطريق لإيصال أطفاله إلى المدرسة يومياً. يؤمن السعودي حسام الملحم، الدكتور في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية بفكرة (تحرير الشارع من أمراض العصر بإستخدام (الجارية)).

هذا الرجل اختار أن يواجه زحام الشوارع بدراجة ذات كرسي فاره مريح، مواجهاً الانتقادات والمخالفات المرورية، فضلاً عن مصادرة الدراجة بين حين وآخر.

وتحدث الملحم عن صعوبات واجهته بعد إدخاله فكرة غير مستساغة منذ 2008 لدى المجتمع حتى أصبح شخصاً رئيسياً للتعريف بطريقة سير الدراجات في أسبوع المرور بأسلوب يدعى (القيادة المركبية) قائلاً: (أنا محارب لأمراض العصر المنتشرة ومؤمن بأهمية الدراجة كبديل آمن للسيارة الخطرة، حيث إنني أذهب يومياً إلى الجامعة بأنواع عدة من الدراجات والجاريات، متجاوزاً زحام شوارع الخبر وعبر السنين أنشأت مجموعات تثقيفية حول المملكة).

وأشار الملحم إلى إصداره أكثر من ألف مقطع فيديو لتوعية المجتمع بأهمية الدراجات في موقعه التوعوي (الجاريات) كبديل آمن وخيار رياضي صحي لمن لا يملك الوقت لممارسة الرياضة.

وأضاف: (ضعف معرفة المجتمع ورجال المرور بأنظمة قيادة الدراجات قادني إلى العديد من الإحراجات حتى تمت مصادرة دراجتي، ولكن قمت برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم وكسبتها واستعدتها سريعاً).

يذكر أن الملحم يرفض وجود مسارات خاصة للدراجات، إذ إنها لا تنشر الثقافة وتضيع حق الطريق، وتعرض ركاب الدراجات للمزيد من الحوادث، على حد قوله.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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