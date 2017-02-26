أصيب ركاب طائرة بحالة من الفزع بعد أن وجدوا أنفسهم مضطرين للعودة مرة أخرى إلى المطار بعد أن ظلوا في الجو لمدة 90 دقيقة، وذلك نظرا لأن الباب الأمامي للطائرة (تُرك مفتوحاً).

وأفادت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية، بأن الطائرة، التابعة لشركة طيران (سريويجايا) الإندونسية، كانت قد قطعت منتصف الطريق إلى وجهتها في جزيرة (بالي) بإندونسيا بعد إقلاعها من مطار صيني، عندما انتبه قائد الطائرة إلى وجود مشكلة، ونتيجة لذلك عادت الطائرة، التي تحمل على متنها 180 راكباً، إلى المطار مرة أخرى، وهبطت بعد ثلاث ساعات في نفس البقعة التي أقلعت منها.

واضطر العاملون في مطار (قوانجتشو باييون) الدولي بالصين إلى الاعتراف بأن الباب الأمامي للطائرة لم يتم إغلاقه بشكل صحيح، بعد ضغط من المسافرين الغاضبين. وعاد المسافرون للطائرة مرة أخرى بعد نصف ساعة ليبدأوا رحلتهم للمرة الثانية، لكن 20 سائحا رفضوا العودة وأصروا على استعادة أموالهم من شركة الطيران.