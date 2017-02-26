استخدمت الصين لأول مرة في مدينة شيانغيانغ بمقاطعة هوبي في الصين، إنسان آلي يقوم بنفس دور رجال شرطة المرور عند تقاطعات الشوارع ومفترقات الطرق العامة.

وقال السيد وو ضابط شرطة المرور في شيانغيانغ، إن هذا الروبوت يقوم بعدة حركات عندما يصل ذراعه إلى أعلى تعني أن تتوقف السيارات، وعندما يصدر صوت سيارات يعني أن الناس يجب أن تتوقف عن المرور وغيرها من الحركات.

وأضاف السيد وو، وفقاً لما نشره موقع live leak: (إنني أحبه يبدو لطيف ولذا فإنني لن أكسر قواعد المرور، لأنه يجعلني أشعر بالأمان).