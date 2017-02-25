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رقم الخبر: 188345 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 23:04 الاقسام: دوليات  
خفر السواحل الايطاليون انقذوا 1100 مهاجر قبالة ليبيا

خفر السواحل الايطاليون انقذوا 1100 مهاجر قبالة ليبيا

تم انقاذ نحو 1100 مهاجر في عمليات عدة في البحر المتوسط ما يرفع الى نحو 2500 عدد الاشخاص الذين انقذوا في ثلاثة ايام، وفق ما اعلن خفر السواحل الايطاليون.

تم انقاذ نحو 1100 مهاجر في عمليات عدة في البحر المتوسط ما يرفع الى نحو 2500 عدد الاشخاص الذين انقذوا في ثلاثة ايام، وفق ما اعلن خفر السواحل الايطاليون.
واورد بيان لخفر السواحل ان “نحو 1100 مهاجر انقذوا حتى الان في وسط المتوسط خلال تسع عمليات منفصلة”، موضحا انهم كانوا يستقلون ثمانية زوارق مطاطية وزورقا صغيرا”.
وشاركت في العمليات سفن عدة لخفر السواحل الايطاليين اضافة الى وحدة بريطانية واخرى نروجية وسفن تجارية ومنظمات غير حكومية.

 

 
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