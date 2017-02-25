|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 188344
|تاريخ النشر: شباط 24, 2017
|الوقت: 23:02
|الاقسام: عربيات
|
صالح يهدد الدول المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن بصواريخ طويلة المدى
هدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الدول المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، بضربات صاروخية غير مسبوقة.
هدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الدول المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، بضربات صاروخية غير مسبوقة.
وخلال لقاء موسع عقده لقيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء في صنعاء، قال صالح موجها كلامه للسعوديين ” شاهدتم الشيء اليسير من الصواريخ.. هذا شيء يسير.. يسير من الضربات الصاروخية.. لا تزال الصواريخ طويلة المدى لم تستخدم بعد”.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر