هدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الدول المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، بضربات صاروخية غير مسبوقة.

هدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الدول المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، بضربات صاروخية غير مسبوقة.

وخلال لقاء موسع عقده لقيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء في صنعاء، قال صالح موجها كلامه للسعوديين ” شاهدتم الشيء اليسير من الصواريخ.. هذا شيء يسير.. يسير من الضربات الصاروخية.. لا تزال الصواريخ طويلة المدى لم تستخدم بعد”.



