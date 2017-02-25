قال الهلال الأحمر الليبي، إنّ 13 مهاجراً قضوا اختناقاً في حاوية شاحنة كانت تقلهم إلى الشاطئ في غرب ليبيا لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ويوم الثلاثاء، تم ضبط 69 مهاجراً غير شرعي داخل حاوية تنقلها شاحنة إلى شاطئ خمس التي تبعد 115 كلم عن العاصمة طرابلس. 13 منهم لقوا حتفهم بينهم مراهقان.

واكد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في بيان انه تلقى بلاغا من الهلال الاحمر الليبي في الخمس حول “ضبط 69 مهاجرا من جنسيات مختلفة داخل حاوية بعضهم لقي حتفه والبعض الآخر في حالة صحية متدهورة”.

واضاف “كانوا محتجزين في الحاوية لمدة أربعة أيام”.

من جهته، أعلن الهلال الاحمر الليبي فرع الخمس على موقعه في فيسبوك انه تلقى مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء من مركز الايواء في البلدة حول وجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين وبعض الجثث قربهم تم القاؤهم ليلا.

وقال محمد المصراتي، المتحدث بإسم جمعية الهلال الاحمر الليبي إنّ “المهاجرين الذين تحدث عنهم فرع الهلال الأحمر في الخمس هم أنفسهم الذين قضوا في الحاوية”.

بدوره، قال أحد السكان في الخمس، مفضلاً عدم كشف إسمه لأسباب أمنية، إنّ المهاجرين غير الشرعيين وضمنهم الذين لقوا حتفهم “تم ضبطهم خلال عملية تفتيش عند

نقطة امنية الثلاثاء على الطريق الساحل” في الخمس.

وقالت جمعية الهلال الاحمر “بين 56 ناجياً، كانت هناك فتاة في الخامسة اسمها عائشة. يعاني بعض المهاجرين من امراض جلدية وكسور وغيرها، إنهم بحاجة الى عناية عاجلة”بدون تحديد جنسياتهم.



