أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية مقتل أحد عسكرييها في العدوان على اليمن.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وام” أن القتيل هو الرقيب خالد علي غريب البلوشي، وهو أحد الجنود المشاركين ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن.



