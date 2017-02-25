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رقم الخبر: 188340 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 22:55 الاقسام: دوليات  
تركيا تؤكد زيارة أردوغان لروسيا

تركيا تؤكد زيارة أردوغان لروسيا

أكدت تركيا اليوم الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيقوم بزيارة إلى روسيا يومي تسعة وعشرة آذار/مارس المقبل، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكدت تركيا اليوم الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيقوم بزيارة إلى روسيا يومي تسعة وعشرة آذار/مارس المقبل، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أفاد مكتب الإعلام بالرئاسة التركية ” في تصريح صحفي، أنه “من المنتظر أن يجري الرئيس التركي زيارة إلى روسيا في 9 و10 اذار/مارس المقبل.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيجري زيارة إلي موسكو يومي 9-10 آذار/مارس.

 

 
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