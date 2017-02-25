أكدت تركيا اليوم الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيقوم بزيارة إلى روسيا يومي تسعة وعشرة آذار/مارس المقبل، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكدت تركيا اليوم الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيقوم بزيارة إلى روسيا يومي تسعة وعشرة آذار/مارس المقبل، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أفاد مكتب الإعلام بالرئاسة التركية ” في تصريح صحفي، أنه “من المنتظر أن يجري الرئيس التركي زيارة إلى روسيا في 9 و10 اذار/مارس المقبل.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيجري زيارة إلي موسكو يومي 9-10 آذار/مارس.



