تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمرة الأولى عن إجراء استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي خطوة قد تعني نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمرة الأولى عن إجراء استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي خطوة قد تعني نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها في مانيسا (غرب) “أقولها منذ الآن: إذا لزم الأمر، يمكن أن نمهد الطريق (لاجراء) استفتاء على هذه القضية”.

واضاف “ماذا يريد الشعب؟ إذا قال الشعب عقوبة الإعدام فيكون النقاش قد انتهى”.



