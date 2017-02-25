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رقم الخبر: 188339 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 22:55 الاقسام: دوليات  
اردوغان يتحدث عن استفتاء لاعادة العمل بعقوبة الاعدام

اردوغان يتحدث عن استفتاء لاعادة العمل بعقوبة الاعدام

تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمرة الأولى عن إجراء استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي خطوة قد تعني نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمرة الأولى عن إجراء استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي خطوة قد تعني نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها في مانيسا (غرب) “أقولها منذ الآن: إذا لزم الأمر، يمكن أن نمهد الطريق (لاجراء) استفتاء على هذه القضية”.
واضاف “ماذا يريد الشعب؟ إذا قال الشعب عقوبة الإعدام فيكون النقاش قد انتهى”.

 

 
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