اعلنت الخارجية التشيكية ان الوزير لوبومير زوراليك سيتوجه الى السودان لبحث الافراج عن تشيكي مسيحي حكم عليه بالسجن 24 عاما في الخرطوم آخر كانون الثاني.

وقالت الوزارة في بيانها ان “الافراج عن بيتر ياسيك أولوية للوزير زوراليك”.

وافادت الصحف التشيكية ان ياسيك البالغ 53 عاما “مبشر” من كنيسة الأخوة، وهي كنيسة بروتستانتية تشيكية صغيرة.

وفي 29 كانون الثاني قضت محكمة في الخرطوم بالسجن 24 عاما بحق ياسيك لادانته بدخول البلد خلافا للقانون والتجسس والتصوير في مناطق عسكرية والتحريض على الكراهية بين الطوائف، بحسب محاميه.

ودانت الخارجية التشيكية انذاك الحكم معتبرة انه صدر “من دون وقائع مثبتة”.



