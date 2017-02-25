قضت محكمة سويدية بالسجن ستة اشهر لسويدي حض على تمويل تنظيم “داعش” الارهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

واشارت الوكالة الى انه طفي 21 آب/أغسطس 2013 بثت رسالة باللغة السويدية على حساب في موقع فيسبوك مرتبط باسم أحمد قعدان (34 عاما) جاء فيها ساعدونا لدعم أخوتنا على الجبهة بالسلاح حتى يتمكنوا من الانتقام لأخوتهم وأخواتهم”.

من جهته، اعتبر قاضي اقليم مالمو لينارت ستريناس ان “القضية غير مسبوقة في السويد”، واضاف ان “الجريمة التي حكم الرجل بسببها قد تكون حصلت في شكل مبكر ضمن سلسلة من الأحداث لكن كان يمكن أن تقود الى جريمة ارهابية”.

واشار القاضي الى ان “الاشخاص الذين قرأوا الرسالة اتصلوا برجلين تمت تسميتهما للحصول على رقم حساب يمكن ارسال الأموال اليه”، وتابع “يرد اسم أحدهما على لائحتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كممول للارهاب”، واوضح ان “الرسالة نشرت بطريقة تسمح لأي شخص يرتاد الانترنت بقراءتها حتى من لا يملك حسابا على فيسبوك”.



