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رقم الخبر: 188335 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 22:42 الاقسام: دوليات  
العدل الاميركية تعيد استخدام السجون الخاصة للأجانب

العدل الاميركية تعيد استخدام السجون الخاصة للأجانب

ألغت وزارة العدل الاميركية توجيهات أصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحد من سجن المحكومين الفدراليين في سجون خاصة.

ألغت وزارة العدل الاميركية توجيهات أصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحد من سجن المحكومين الفدراليين في سجون خاصة، بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها ونقص إجراءات السلامة.
وأعلن وزير العدل الجديد المحافظ جيف سيشنز في رسالة وجهها إلى رئيس إدارة السجون، إلغاء أمر صدر في آب 2016 عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان “تقليص استخدام السجون الخاصة”.
وكانت الإدارة السابقة قررت الاستغناء تدريجيا عن استخدام هذه السجون بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها.

 

 
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