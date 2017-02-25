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رقم الخبر: 188333 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 22:40 الاقسام: عربيات  
“داعش الارهابي” يجبر أطفالاً ومعوقين على تنفيذ عمليات انتحارية

“داعش الارهابي” يجبر أطفالاً ومعوقين على تنفيذ عمليات انتحارية

أعلن جنرال أميركي أن تنظيم “داعش الارهابي” يجبر أطفالاً ومعوقين على قيادة شاحنات مفخخة.

أعلن جنرال أميركي أن تنظيم “داعش الارهابي” يجبر أطفالاً ومعوقين على قيادة شاحنات مفخخة وتفجير أنفسهم وسط القوات العراقية. وأكد الجنرال الأميركي مات إيسلر أن “على التنظيم إجبار السائقين إذ أنه لم يعد يجد متطوعين، وهو دليل على الهزيمة الحتمية”. وقال إيسلر، خلال مقابلة الأسبوع الحالي مع مجموعة من الصحافيين المرافقين لوزير الحرب الأميركي جيمس ماتيس إلى العراق، “رأينا أشخاصاً أجبروا بالقوة على قيادة سيارة مفخخة، دفعوا إلى داخلها وقيدوا بالسلاسل”. وأضاف “رأينا أطفالا يدفعون داخل السيارات المفخخة كسائقين، أشخاص غير قادرين على المشي، لا أعرف إذا ما كانوا وقعوا للقيام بالمهمة”. وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لاحظت في مناسبات عدة سيارات مفخخة عادت عن هدفها في اللحظة الأخيرة للاختباء خلف مبان. ولفت إلى أن “تقييد السائقين تكتيك يبدو جديداً نسبيا لدى التنظيم، إذ وظهر مع وصول القوات العراقية إلى ضفة نهر دجلة خلال عملية تحرير شرق الموصل”.

 

 
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