في سابقة علمية، وفي ما قد يُعد أول ترجيح للحياة خارج الكرة الأرضية، أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف مجموعة من الكواكب الجديدة التي تشبه كوكب الأرض وتبعد عنه نحو 40 سنة ضوئية.

وبحسب الباحثين في "ناسا"، فإن الكواكب السبعة تدور حول النجم القزم "Trappist-1"،وقد يحتوي سطحها على الماء، أحد المكونات الرئيسة للحياة.

كما تقع الكواكب ضمن ما يعرف بمجموعة الكواكب الخارجية، ويتكون بعضها من مواد صخرية، وبعضها الآخر من مواد غازية، كما أن بعضها شديد البرودة.

وبحسب ما أفادت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، فإن خصائص 3 من هذه الكواكب قد تمكن من الحياة على سطحها.

وأكّد الباحثون في الوكالة الفضائية، أنهم سيتمكنون من معرفة ما إذا كانت المجموعة قابلة للحياة أم لا ستتم في غضون عشر سنوات، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مجموعة شمسية فيها هذا العدد الكبير من الكواكب بحجم الأرض.

ويرجح الباحثون أن تكون تركيبة هذه الكواكب صخرية ومحيطها مثل الأرض، وتتراوح درجات الحرارة على سطح 6 كواكب منها ما بين 0-100 درجة مئوية، الأمر الذي يمنحها، ظروفًا جوية حيوية لازمة للحياة البيولوجية.

ويشير الباحثون إلى أن ثلاثة من الكواكب وجدت في "المنطقة القابلة للسكن" من النظام، وقد تكون تحوي محيطات وتطورت فيها الحياة.

وأكد الباحثون أنَّ البشر سيسمعون مزيدًا من الأخبار عن هذه الكواكب في الأشهر والسنوات القليلة القادمة.



