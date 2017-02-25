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رقم الخبر: 188330 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 22:32 الاقسام: عربيات  
مشادة بين تركي الفيصل ومحاور ألماني سأله عن جلد رائف بدوي

مشادة بين تركي الفيصل ومحاور ألماني سأله عن جلد رائف بدوي

وقعت مشادة بين المدير الأسبق للاستخبارات في النظام السعودي تركي الفيصل ومحاور ألماني يعمل في إذاعة صوت ألمانيا.

وقعت مشادة بين المدير الأسبق للاستخبارات في النظام السعودي تركي الفيصل ومحاور ألماني يعمل في إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، عندما سأله عن المدون السعودي المعتقل رائف بدوي.
وفي التفاصيل، بادر المحاور الألماني الى سؤال الفيصل عن تجاهل مطالب لجنة الأمم المتحدة بشأن جلد المدوّن رائف بدوي، فردّ عليه الأخير "قلتُ لك عليك أن تأتي وترى بنفسك قبل أن تأخذ هذه الأمور وتعلنها كحقائق، فقط تعال وانظر، لماذا لا تقبل بذلك؟".
وهنا قال المحاور "يجب أن يكون هناك خبراء وليس من الأفضل أن يأتي شخص لا يعرف دواخل الأمور، إنك تحب أن يأتي شخص لا يعرف شيئا عن السعودية ولا يتكلم العربية، لأنك حينها ستقول له أي شيء تريده"، فقاطعه الفيصل: "يمكن أن تُحضر من تريد"، فقال المحاور "إذن سأحضر معي لجنة الأمم المتحدة حول التعذيب".
واعتقل رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية في العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام، وفق الإدعاء السعودي.
وحُكم عليه في مايو/أيار 2014 بالسجن 10 أعوام وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، وتلقى أول خمسين جلدة في يناير/كانون الثاني 2015، إلا أن الأمر لم يتكرر بسبب تدهور حالته الصحية.

 

 
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