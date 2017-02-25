أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنّ الإنجازات المتلاحقة التي يحققها محور المقاومة سواء في سورية أو في العراق وعلى امتداد ساحات المواجهة - والتي كان آخرها ما تحقّق في حلب وفي الموصل – هي التي قلبت المشهد الميداني والسياسي في سورية لمصلحة الدولة وحلفائها وكرّست معادلات ومسارات جديدة في هذه الأزمة ووضعت المشروع التكفيري على طريق الفشل والهزيمة.

كلام الشيخ دعموش جاء خلال رعايته لحفل أقامته التعبئة التربوية لحزب الله - بيروت في مجمع القائم(عج) – حي الأبيض تكريمًا لشهداء الدفاع عن لبنان من طلاب معاهد ومهنيات الضاحية الجنوبية لبيروت بحضور عوائل الشهداء ومسؤول التعبئة في بيروت أسامة نصرالدين الذي استهلّ اللقاء بكلمة من وحي المناسبة.

وأضاف الشيخ دعموش أنّ أبرز المتضرّرين اليوم هي الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها وفي مقدمتهم السعودية والعدو الصهيوني، ولذلك نجد اليوم مساحة من التناغم والتنسيق والتعاون بين السعودي والإسرائيلي، والتقاطع الذي برز في مؤتمر الأمن في ميونخ خلال الأيام الأخيرة خير دليل على ذلك.

واشار الى أن هذا التناغم اليوم على أشدّه لمواجهة إيران ولمواجهة كل فصائل المقاومة في هذه المنطقة، لكن هذا التناغم وهذا التهديد وهذا التهويل الأميركي الإسرائيلي السعودي التركي لن يجدي نفعاً ولن يُبرّئ هؤلاء جميعاً من تهمة دعم الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية في سورية وفي العراق، كما لن ينفع هؤلاء في حماية الجماعات الإرهابية المتهاوية التي يدعمونها ولا في حماية مشروعهم لأن هناك تصميماً على استئصال هذه الجماعات من هذه المنطقة، ولا عودة إلى الوراء ولا مكان للتراجع في هذه المعركة، وأي تقدم ميداني في مواجهة هذا المشروع وفي مواجهة هذه العصابات سيكون بالتأكيد لمصلحة استقرار وأمن لبنان وكل هذه المنطقة".

وفي الختام جرى توزيع الدروع التقديرية على عوائل الشهداء.‎



