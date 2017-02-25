أعلن زعيم حركة بوكو حرام النيجيرية المتطرفة ابو بكر الشكوي أنه قتل أحد كبار قادة الحركة بعدما "تآمر عليه"، وفق ما جاء في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال الشكوي في التسجيل الصوتي لاجتماع عقده مع دائرة قيادته أنه قتل "تاسيو" المعروف بكنية "أبو زنيرة"، وهو قيادي يظهر في أشرطة فيديو للحركة ولا سيما شريط تبني خطف تلميذات شيبوك عام 2014.



