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رقم الخبر: 188327 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 22:25 الاقسام: دوليات  
زعيم بوكو حرام يعلن أنه قتل مقربا منه

زعيم بوكو حرام يعلن أنه قتل مقربا منه

أعلن زعيم حركة بوكو حرام النيجيرية المتطرفة ابو بكر الشكوي أنه قتل أحد كبار قادة الحركة.

أعلن زعيم حركة بوكو حرام النيجيرية المتطرفة ابو بكر الشكوي أنه قتل أحد كبار قادة الحركة بعدما "تآمر عليه"، وفق ما جاء في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال الشكوي في التسجيل الصوتي لاجتماع عقده مع دائرة قيادته أنه قتل "تاسيو" المعروف بكنية "أبو زنيرة"، وهو قيادي يظهر في أشرطة فيديو للحركة ولا سيما شريط تبني خطف تلميذات شيبوك عام 2014.

 

 
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