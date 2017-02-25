قدّم 136 دبلوماسيا تركيا طلبات لجوء لألمانيا، على خلفية الإجراءات الصارمة المتبعة من قبل الحكومة التركية ضد معارضيها.

قدّم 136 دبلوماسيا تركيا طلبات لجوء لألمانيا، على خلفية الإجراءات الصارمة المتبعة من قبل الحكومة التركية ضد معارضيها عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة بتركيا في تموز/ يوليو2016

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان لها، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) على نسخة منه، الجمعة 24 فبراير/شباط، أن 136 تركيا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا.



