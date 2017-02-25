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رقم الخبر: 188323 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 20:07 الاقسام: عربيات  
تونس: الوضع الأمني تحسن.. لكن يجب مواصلة التحلي باليقظ

تونس: الوضع الأمني تحسن.. لكن يجب مواصلة التحلي باليقظ

قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، الخميس، إن الوضع الأمني في تونس حقق تحسنا ملحوظا بصفة عامة لكنه يجب مواصلة التحلي باليقظة خاصة مع اقتراب الموسم السياحي الجديد.

وأضاف مجدوب، في تصريح صحفي عقب جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب، أن ملف العائدين من بؤر التوتر يسترعي الانتباه جيدا خلال السنوات القادمة.. مشيرا إلى توفر قاعدة بيانات بخصوص هؤلاء وبالتالي فهناك استعداد لعودتهم الممكنة في يوم ما.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن عدد العائدين من بؤر الصراعات لا يتجاوز 800 شخص، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم ترهيب التونسيين وتخويفهم من هذه الفئة، وأضاف مجدوب "لا تتصوروا أنهم جحافل تصطف أمام وكالات الأسفار لطلب العودة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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